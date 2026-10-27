В Электростали 28 октября проведут Единый день диспансеризации

27 октября 2026, 14:35

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пройти диспансеризацию за один день смогут жители Электростали в среду, 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Приём будет проводиться в кабинете №108 административного корпуса Электростальской больницы с 13:00 до 15:00.





«В обследование входит анкетирование, измерение роста, веса и артериального давления, анализы крови на уровень глюкозы и холестерина, электрокардиограмма и другие исследования», — рассказала заведующая городской поликлиникой, и.о. заместителя главврача по поликлинической работе Оксана Коробкина.