В Электростали 28 октября проведут Единый день диспансеризации
Пройти диспансеризацию за один день смогут жители Электростали в среду, 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Приём будет проводиться в кабинете №108 административного корпуса Электростальской больницы с 13:00 до 15:00.
«В обследование входит анкетирование, измерение роста, веса и артериального давления, анализы крови на уровень глюкозы и холестерина, электрокардиограмма и другие исследования», — рассказала заведующая городской поликлиникой, и.о. заместителя главврача по поликлинической работе Оксана Коробкина.С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.
Адрес корпуса: город Электросталь, улица Пушкина, дом №3.