Стало известно какие товары для детей чаще всего покупают в Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В супермаркетах и розничных магазинах Московской области представлен широкий ассортимент детских товаров, включая продукцию для самых маленьких. По данным Минсельхозпрода региона, в прошлом месяце жители активно покупали товары для малышей: продано более 1,7 млн одноразовых пелёнок для новорождённых, 270,2 тыс. упаковок подгузников, 43 тонны детских молочных смесей, 40,2 тыс. детских шампуней, 7,3 тыс. сосок-пустышек и 2,6 тыс. бутылочек для кормления.
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