Подмосковных журналистов пригласили на конкурс «Семья и будущее России»
Жители Подмосковья смогут принять участие в Конкурсе материалов и социальных проектов на семейную тематику «Семья и будущее России 2025». Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного, который организует конкурс.
«К участию принимаются заявки журналистов федеральных, региональных, муниципальных и других СМИ, а также заявки-анкеты представителей вузов. Конкурс проводится в семи номинациях: «Печатные СМИ», «Радио», «Телевидение», «Интернет-СМИ», «Социальные проекты СМИ», «Научные работы» и «Молодой журналист» для авторов в возрасте от 18 до 30 лет», – отметили в пресс-службе.Работы принимают до 25 июля включительно. Для участия нужно заполнить заявку-анкету в Яндекс. Формы можно найти по ссылке.
Ссылки на конкурсные материалы, загруженные на файлообменник, должны быть доступны до 1 декабря 2025 года.
Правила заполнения заявки и проведении Конкурса можно найти в «Положении».
Как отметили организаторы, финалистами станут более 150 участников конкурса. Их пригласят в Москву на трёхдневную конференцию. Обладателями основных и специальных призов станут свыше 50 финалистов.
Конкурс организует Фонд Андрея Первозванного при поддержке Факультета журналистики МГУ и Фонда целевого капитала «Истоки».