Подмосковных журналистов пригласили на конкурс «Семья и будущее России»

26 июня 2025, 17:00

оригинал Фото: iStock / EyeEm Mobile GmbH

Жители Подмосковья смогут принять участие в Конкурсе материалов и социальных проектов на семейную тематику «Семья и будущее России 2025». Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного, который организует конкурс.







«К участию принимаются заявки журналистов федеральных, региональных, муниципальных и других СМИ, а также заявки-анкеты представителей вузов. Конкурс проводится в семи номинациях: «Печатные СМИ», «Радио», «Телевидение», «Интернет-СМИ», «Социальные проекты СМИ», «Научные работы» и «Молодой журналист» для авторов в возрасте от 18 до 30 лет», – отметили в пресс-службе.