Команды из Подмосковья выступят на финале Чемпионата высоких технологий
Студенты и школьники из Подмосковья примут участие в итоговом межрегиональном этапе Чемпионата высоких технологий. Участникам предстоит продемонстрировать знания и практические навыки в передовых технологических компетенциях, сообщает Министерство образования Московской области.
В основной категории регион представят:
- команда ГБПОУ МО «Физико-технический колледж» в компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» — соревнования пройдут с 27 июня по 1 июля в Великом Новгороде;
- студенты колледжа «Подмосковье» — в направлении «Персонализированные здоровьесберегающие технологии». Тур состоится с 30 июня по 3 июля в городе Бирск (Башкортостан);
- обучающиеся Ступинского техникума им. А. Т. Туманова — в компетенции «Кибериммунная автономность». Их соревнования также пройдут в Великом Новгороде с 2 по 6 июля.
«Поддержка молодых талантов и развитие инженерного и технологического образования — приоритет для региона. Чемпионат высоких технологий — это возможность заявить о себе, получить опыт и выйти на новый уровень профессионального роста», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
На чемпионате конкурсанты выполняют комплексные задания, максимально приближённые к реальным условиям. Это позволяет им проверить свою готовность к работе в отрасли, развить гибкие навыки и освоить современные технологии.
Как уточнили в министерстве, чемпионат служит не только конкурсной площадкой, но и инструментом для тестирования новых компетенций.