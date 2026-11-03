Подмосковный агробизнес приглашают на международный экспортный форум

03 ноября 2026, 20:07

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Представителей малого, среднего и крупного агробизнеса Подмосковья, а также специалистов по внешнеэкономической деятельности приглашают на Международный экспортный форум «Сделано в России». Он пройдёт 16 ноября на площадке Национального центра «Россия» в Москве, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Особый акцент в программе сделан на установлении прямых деловых контактов с зарубежными партнёрами, проработке стратегий выхода на динамично развивающиеся рынки стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.

«Важной частью форума станет интерактивная выставочная зона, где покажут передовые разработки отечественных компаний промышленности, IT, робототехники, медицины и агротехнологий. Участники оценят инновационные решения, готовые к масштабированию на внешних рынках, обменяются опытом с лидерами экспортного сектора», - рассказали в ведомстве.