Подмосковный агропроизводитель представил свою продукцию в Индонезии

08 мая 2026, 18:15

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковная компания «Мираторг», являющаяся одним из крупнейших производителей мясной продукции, приняла участие в международной деловой миссии «Сделано в России» в Индонезии. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.





Всего участниками миссии, которая проходила 7 и 8 мая в Джакарте, стали 14 российских компаний, производящих муку, мясо, подсолнечное масло и другие продукты, а также удобрения и средства для защиты растений.



