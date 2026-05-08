Подмосковный агропроизводитель представил свою продукцию в Индонезии
Подмосковная компания «Мираторг», являющаяся одним из крупнейших производителей мясной продукции, приняла участие в международной деловой миссии «Сделано в России» в Индонезии. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
Всего участниками миссии, которая проходила 7 и 8 мая в Джакарте, стали 14 российских компаний, производящих муку, мясо, подсолнечное масло и другие продукты, а также удобрения и средства для защиты растений.
В областном Минсельхозпроде подчеркнули, что Индонезия считается одним из наиболее перспективных рынков Юго-Восточной Азии для экспорта российских агропромышленных товаров.«В рамках мероприятия, организованного Российским экспортным центром, состоялись встречи и целевые бизнес-переговоры с потенциальными иностранными партнёрами», — говорится в сообщении.