Приходу в Сергиево-Посадском округе передали землю под часовню
Земельный участок площадью две тысячи квадратных метров передали приходу Христорождественского храма в селе Иудино Сергиево-Посадского округа для строительства храма-часовни. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
Участок расположен в деревне Мехово. Приход получил его в безвозмездное пользование на десять лет. После строительства святыни РПЦ сможет оформить землю в собственность.
«Храм — давняя мечта жителей деревни Мехово. Мы давно искали место для воплощения этой мечты и, благодаря помощи администрации Сергиево-Посадского городского округа, скоро сможем её осуществить», — рассказал настоятель Христорождественского храма протоиерей Владимир Янгичер.Храм-часовню посвятят Илье-пророку, который является небесным покровителем Мехова. Освящение земли планируется провести 23 мая, а летом заложить фундамент.