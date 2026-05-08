Приходу в Сергиево-Посадском округе передали землю под часовню

08 мая 2026, 18:00

Земельный участок площадью две тысячи квадратных метров передали приходу Христорождественского храма в селе Иудино Сергиево-Посадского округа для строительства храма-часовни. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.





Участок расположен в деревне Мехово. Приход получил его в безвозмездное пользование на десять лет. После строительства святыни РПЦ сможет оформить землю в собственность.





«Храм — давняя мечта жителей деревни Мехово. Мы давно искали место для воплощения этой мечты и, благодаря помощи администрации Сергиево-Посадского городского округа, скоро сможем её осуществить», — рассказал настоятель Христорождественского храма протоиерей Владимир Янгичер.