Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье за три года снизилась на 10,6%
В Московской области за последние три года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией уменьшился почти на 11%. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Профилактикой, диагностикой и лечением этого заболевания в регионе занимается Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Задача – не только увеличить продолжительность жизни пациентов с положительным ВИЧ-статусом, но и повысить её качество.
«Современная антиретровирусная терапия позволяет пациентам вести привычную жизнь, строить карьеру, планировать рождение здоровых детей. В Московской области обеспечен универсальный доступ к терапии, которую специалисты назначают в день постановки диагноза. Благодаря этому за последние три года показатель заболеваемости снизился на 10,6%», – сказал главврач Центра профилактики и борьбы со СПИД Рафаэль Яппаров.Как напомнили в министерстве, жители Московской области могут узнать свой ВИЧ-статус бесплатно и анонимно. Пройти проверку можно в кабинете тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства, а также в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом или во время выездных акций.
Центр находится по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Силикат, 41а. Всю информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте. https://hivmo.ru/
Как напомнили в министерстве, 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.