Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье за три года снизилась на 10,6%

01 декабря 2025, 11:09

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области за последние три года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией уменьшился почти на 11%. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Профилактикой, диагностикой и лечением этого заболевания в регионе занимается Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Задача – не только увеличить продолжительность жизни пациентов с положительным ВИЧ-статусом, но и повысить её качество.

«Современная антиретровирусная терапия позволяет пациентам вести привычную жизнь, строить карьеру, планировать рождение здоровых детей. В Московской области обеспечен универсальный доступ к терапии, которую специалисты назначают в день постановки диагноза. Благодаря этому за последние три года показатель заболеваемости снизился на 10,6%», – сказал главврач Центра профилактики и борьбы со СПИД Рафаэль Яппаров.