В Подмосковье от гриппа привились более 4,6 млн человек
Свыше 4,6 млн жителей Московской области прошли бесплатную вакцинацию от гриппа в рамках сезонной прививочной кампании. Об этом сообщает министерство здравоохранения Подмосковья.
Кампания близится к завершению, но желающие защититься от вируса ещё могут успеть пройти иммунизацию. Это можно сделать в поликлинике по месту прикрепления. Кроме того, детей вакцинируют выездные бригады в школах и детсадах.
«Вакцинация от гриппа стартовала в начале осени. За это время в Московской области прививку сделали более 4,6 млн человек. Вакцины надежно защищают от всех штаммов гриппа, которые в настоящее время циркулируют в регионе», — отметил зампред правительства области — глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.Записаться на прививку можно по телефону 122, через портал госуслуг или с помощью чат-бота в Telegram.