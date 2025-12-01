В Подмосковье от гриппа привились более 4,6 млн человек

01 декабря 2025, 14:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 4,6 млн жителей Московской области прошли бесплатную вакцинацию от гриппа в рамках сезонной прививочной кампании. Об этом сообщает министерство здравоохранения Подмосковья.





Кампания близится к завершению, но желающие защититься от вируса ещё могут успеть пройти иммунизацию. Это можно сделать в поликлинике по месту прикрепления. Кроме того, детей вакцинируют выездные бригады в школах и детсадах.





«Вакцинация от гриппа стартовала в начале осени. За это время в Московской области прививку сделали более 4,6 млн человек. Вакцины надежно защищают от всех штаммов гриппа, которые в настоящее время циркулируют в регионе», — отметил зампред правительства области — глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.