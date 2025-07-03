Подмосковный АПК увеличил экспорт на 18% за первое полугодие 2025 года

03 июля 2025, 17:37

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Агропромышленный комплекс Подмосковья демонстрирует рост экспортного потенциала: за первые шесть месяцев 2025 года объем поставок продукции региона за рубеж вырос на 18% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост наблюдается в нескольких ключевых категориях, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных отметил, что товары агропрома из региона поставляются в более чем 80 стран мира, при этом объемы экспорта стабильно растут. Особенно значительный прирост (в 1,2 раза) зафиксирован в сегменте масложировой продукции.





«Например, экспорт рапсового масла в стоимостном выражении вырос в 2,8 раз, льняного масла — в 2 раза, подсолнечного — в 1,7 раз. Также увеличились поставки соевого масла, майонеза и других соусов, маргарина. Это говорит о высоком спросе на продукцию наших производителей за рубежом», — подчеркнул Двойных.