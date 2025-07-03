Подмосковный АПК увеличил экспорт на 18% за первое полугодие 2025 года
Агропромышленный комплекс Подмосковья демонстрирует рост экспортного потенциала: за первые шесть месяцев 2025 года объем поставок продукции региона за рубеж вырос на 18% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост наблюдается в нескольких ключевых категориях, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных отметил, что товары агропрома из региона поставляются в более чем 80 стран мира, при этом объемы экспорта стабильно растут. Особенно значительный прирост (в 1,2 раза) зафиксирован в сегменте масложировой продукции.
«Например, экспорт рапсового масла в стоимостном выражении вырос в 2,8 раз, льняного масла — в 2 раза, подсолнечного — в 1,7 раз. Также увеличились поставки соевого масла, майонеза и других соусов, маргарина. Это говорит о высоком спросе на продукцию наших производителей за рубежом», — подчеркнул Двойных.В Минсельхозе отметили, что экспорт мяса и мясных изделий вырос на 31,2%, молочной продукции — на 25,5%, зерновых — более чем на 16%, а товаров пищевой и перерабатывающей промышленности — на 7,2%. Важную роль в росте экспортных поставок играет развитая транспортная инфраструктура и логистика, в частности крупные логистические центры «Славтранс-Сервис», «Мультиколд» и «Белый Раст».