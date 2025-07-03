В Подмосковье начался прием заявок на субсидии по страхованию животноводства
В Подмосковье стартовал прием заявок на возмещение части затрат по договорам сельскохозяйственного страхования в животноводстве, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На сегодняшний день идет первый этап отбора агропредприятий. Для участия необходимо предоставить расчет субсидии, отчет о движении скота и птицы, договор страхования и платежные документы, которые подтверждают оплату не менее 50% страховой премии.
Документы принимаются до 9 июля через ГИС «Электронный бюджет». В этом году запланировано три этапа отбора, даты следующих этапов будут размещены на портале «Календарь мер поддержки». Общий объем финансирования на 2025 год по данной программе составит 18,8 млн рублей.
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