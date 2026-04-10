Подмосковный арбитраж отверг иск иностранной компании о нарушении прав на препарат

10 апреля 2026, 19:28

Арбитражный суд Московской области отказал иностранной организации AstraZeneca AB в удовлетворении иска к Химико‑фармацевтическому комбинату «АКРИХИН» о признании нарушения исключительного права на изобретение, запрете ввоза, обращения и хранении лекарства «Фордиглиф». Отказано также в изъятии и уничтожении отдельных партий этого препарата от сахарного диабета, сообщили в пресс-службе судебного органа.





Истец ссылался на дополнительный российский патент, считая, что при производстве и обороте «Фордиглифа» охраняемое им изобретение используется без согласия правообладателя. Ответчик указывал, что применяет изобретение, ранее защищённое другим патентом того же правообладателя. Его действие прекращено, а само изобретение перешло в общественное достояние, и его могут свободно использовать любые лица.

«При рассмотрении спора суд установил, что изобретение, на которое ссылается истец по дополнительному патенту, тождественно изобретению, исключительное право на которое уже прекратилось. Поэтому применение ответчиком указанного технического решения не нарушает исключительное право истца на изобретение», – отметили в пресс-службе.