Суд вынес приговор водителю, виновному в ДТП с шестью погибшими под Саратовом

07 апреля 2026, 23:52

Суд приговорил к шести годам колонии виновного в ДТП с шестью погибшими под Саратовом

Красноармейский городской суд Саратовской области приговорил к более чем пяти годам лишения свободы водителя, виновного в ДТП, в котором погибли шесть человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.





Авария случилась 16 июня прошлого года на 388-м километре федеральной трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». Известно, что столкнулись ВАЗ‑2104 и Hyundai Creta под управлением пожилого мужчины. На месте погибли четыре человека, включая ребенка, еще трое пострадали. Два дня спустя в больнице скончались двое детей.



