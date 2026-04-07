Суд вынес приговор водителю, виновному в ДТП с шестью погибшими под Саратовом

Суд приговорил к шести годам колонии виновного в ДТП с шестью погибшими под Саратовом
Красноармейский городской суд Саратовской области приговорил к более чем пяти годам лишения свободы водителя, виновного в ДТП, в котором погибли шесть человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Авария случилась 16 июня прошлого года на 388-м километре федеральной трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». Известно, что столкнулись ВАЗ‑2104 и Hyundai Creta под управлением пожилого мужчины. На месте погибли четыре человека, включая ребенка, еще трое пострадали. Два дня спустя в больнице скончались двое детей.
Выжил только водитель Hyundai. Выяснилсь, что в день трагедии он ехал со скоростью около 100 км/ч при разрешённых 90 км/ч, несмотря на дождь. Мужчина не учёл дорожные и метеорологические условия, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ‑2104, не снижая скорости до самого конца.
Суд признал выжившего водителя виновным по части 5 статьи 264 УК РФ. Ему назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также запретили управлять транспортными средствами на два года и восемь месяцев. Отмечается, что подсудимый не признал свою вину и не смог объяснить обстоятельства ДТП. В настоящий момент приговор может быть обжалован.