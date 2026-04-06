Россиянин пойдет в суд из-за непредсказуемого «китайца»
Житель Московской области готовится подать иск к официальному дилеру с требованием вернуть деньги за автомобиль Changan, который из-за неисправной электроники едва не спровоцировал серьёзную аварию на высокой скорости. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника, мужчина приобрёл китайский автомобиль (модель не уточняется) у официального продавца в Зеленограде за 2,7 млн рублей. Спустя год эксплуатации владелец столкнулся с опасным поведением машины — она самопроизвольно тормозит и останавливается посреди дороги на большой скорости, ошибочно сигнализируя о риске столкновения.
Однажды на МКАД при движении около 120 км/ч автомобиль резко затормозил, и лишь быстрая реакция водителя позволила избежать реального ДТП. Кроме того, автовладелец жалуется на сбои мультимедийной системы — вся информация, включая радиопередачи, выводится только на китайском языке. Сброс настроек не помог. Щётки стеклоочистителя при работе задевают стойку кузова, а на оцинкованном по документам кузове появилась коррозия.
После безуспешного обращения в сервисный центр мужчина провёл независимую экспертизу, которая признала Changan бракованным из-за множества дефектов. Теперь покупатель намеревается требовать возврат денег через суд.
Читайте также: