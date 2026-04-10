Подмосковный суд приговорил закладчицу наркотиков к 11 годам в колонии
Женщину, обвиняемую в сбыте наркотиков на территории столичного региона, приговорили к 11 годам в колонии общего режима. Такое решение вынес Лыткаринский суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
В ходе разбирательства было установлено, что 33-летняя Мустельер Делис Йелена получила от соучастника координаты тайника, где лежали наркотики, забрала оттуда запрещённые средства, расфасовала на дозы и распространяла через закладки в Подмосковье и Москве.
«Координаты закладок женщина отправляла куратору. Уголовное дело против него выделено в особое производство», — отмечается в сообщении.Женщину задержали летом 2025 года. Вынесенный ей приговор ещё не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе умер бывший начальник полиции Октябрьского района Алексей Абакумов, против которого велось расследование по поводу превышения должностных полномочий.