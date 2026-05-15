Подмосковный арбитраж защитил права жильцов, отказав в самовольной перепланировке

15 мая 2026, 16:56

оригинал Фото: istockphoto / e-crow

Арбитражный суд Московской области не удовлетворил требования индивидуального предпринимателя к администрации городского округа Фрязино. Тот оспаривал отказ в согласовании перепланировки нежилого помещения и хотел обязать выдать его, сообщили в пресс-службе судебного органа.





Предприниматель арендовал цокольное нежилое помещение в многоквартирном доме в городе Фрязино. Суд установил, что он демонтировал часть несущей стены и построил перегородки, не получив разрешения органа местного самоуправления, согласие собственников помещений, не оформив проектную и разрешительную документацию.

«Суд указал, что согласно Жилищному и Градостроительному кодексам России, любые работы, затрагивающие несущие конструкции и общее имущество собственников многоквартирного дома, допускаются только при согласовании и разрешении на строительство. При отсутствии согласия собственников и надлежащей документации в перепланировке могут отказать», – рассказали в Арбитражном суде Московской области.