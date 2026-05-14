Симоньян хочет подать в суд на Euronews из-за фейкового видео с ее участием
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что подаст в суд на телеканал Euronews из-за фейкового видео с ее участием, сгенерированное ИИ.
Ранее американский журнал Newsweek и европейский телеканал Euronews опубликовали видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, где Симоньян якобы комментирует визит Владимира Зеленского в Армению, пишет Москва 24.
«Мы доступно объяснили обоим новостным ресурсам, что это фейк, но им видео так понравилось, что Newsweek просто добавил приписку, что, по утверждениям RT, видео ненастоящее. А Euronews и вовсе ничего менять не стал», — приводит RT слова Симоньян.
Она призвала тщательно проверять источники информации и заявила, что будет подавать на Euronews в суд.