Симоньян хочет подать в суд на Euronews из-за фейкового видео с ее участием

14 мая 2026, 18:52

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что подаст в суд на телеканал Euronews из-за фейкового видео с ее участием, сгенерированное ИИ.





Ранее американский журнал Newsweek и европейский телеканал Euronews опубликовали видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, где Симоньян якобы комментирует визит Владимира Зеленского в Армению, пишет Москва 24.





«Мы доступно объяснили обоим новостным ресурсам, что это фейк, но им видео так понравилось, что Newsweek просто добавил приписку, что, по утверждениям RT, видео ненастоящее. А Euronews и вовсе ничего менять не стал», — приводит RT слова Симоньян.