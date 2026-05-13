«Вторая волна»: Стало известно, чем грозит певице Линде суд с Фадеевым

Суд с Фадеевым может принести забытой публикой Линде вторую волну популярности

Светлана Гейман (Фото: Instagram* @lindageyman)

Суд из-за спора об авторских правах с продюсером Максимом Фадеевым может принести забытой публикой певице Линде (настоящее имя — Светлана Гейман) вторую волну популярности. Накануне артистка стала подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере.





Следствие переквалифицировало роль Линды в уголовном деле, и теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. Продюсер Павел Рудченко заявил «Абзацу», что конфликт вызовет интерес публики к певице.

«Возможно, увеличится количество прослушиваний на стриминг-сервисах. И, опять же, вспомнят об артистке, которая сейчас находится в тени», — отметил он.

«Фадеев может это доказать. У него есть все доказательства. И, являясь автором произведений, соответственно, он должен получать авторские начисления, а не те, кто не работал над этим произведением», — подытожил эксперт.