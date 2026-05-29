Рапиристка Мамедова из Подмосковья стала призёром Кубка сильнейших в Минске
Спортсменка из Московской области Айла Мамедова завоевала серебряную медаль на открытом чемпионате Союзного государства по фехтованию «Кубок сильнейших спортсменов». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходит с 27 мая по 3 июня в Минске. В нём участвуют 22 россиянки, 17 белорусских спортсменок и представительница Узбекистана.
«В финале Айла Мамедова уступила москвичке, а третье место разделили рапиристки из Санкт-Петербурга и Башкортостана», — говорится в сообщении.В областном Минспорта отметили, что это не первая награда Мамедовой в текущем сезоне. В марте она завоевала бронзу в составе сборной «Россия-2» на международном турнире «Рапира Санкт-Петербурга», а в апреле выиграла серебряную медаль в командном зачёте на чемпионате России.