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Подольские легкоатлеты завоевали 13 медалей на турнире памяти Кузьмина

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Тринадцать золотых медалей завоевали спортсмены, представляющие городской округ Подольск, на соревнованиях по лёгкой атлетике памяти ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кузьмина, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Соревнования проводились среди юношей и девушек в трёх возрастных категориях: до 16, до 18 и до 20 лет. Золотые медали сборной Подольска принесли Злата Магницкая, Юлия Гринько и Максим Суханов в беге на 100 метров, Руслан Сафаев и Семён Зиновьев в беге на 800 метров, Лиана Тенишева в беге на 1500 метров, Эльнара Мирсаитова в беге на 2000 метров и Игорь Егоров в беге с барьерами на 110 метров», — говорится в сообщении.
Кроме того, первые места заняли в прыжках в длину подольские спортсмены Артём Аксёнов, Екатерина Кузьменко, Сергей Соловей и Анастасия Печёнкина, а в метании диска — Елизавета Суханенко.

Турнир проводился в Подольске, его участниками стали более 400 спортсменов из разных подмосковных округов.

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В школе Павловского Посада открыли «Парту Героя» в честь ветерана-фронтовика
05 мая 2025, 14:51

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

«Парту Героя», посвящённую участнику Великой Отечественной войны Михаилу Николаевичу Игнатьеву, открыли в школе №11 Павловского Посада, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в торжественном открытии «Парты Героя» приняли родственники фронтовика, учителя и ученики школы №11, а также члены окружного Совета депутатов Елена Пронина и Наталья Золина.

«В год 80-летия Победы мы особенно остро ощущаем, как важно создавать для молодых поколений живую связь с подвигом. Пример Михаила Николаевича — это урок мужества и верности Родине», — сказала Наталья Золина.
Михаил Николаевич Игнатьев родился 28 октября 1910 года в Смоленской губернии. До войны он работал педагогом, а затем был директором школы в поселке Большие Дворы. С началом Великой Отечественной войны ушёл на фронт, служил связистом, участвовал в Битве за Москву и дошёл до Калининграда.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

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#ветеран
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Минтранс Подмосковья предупреждает о снеге: водителей призывают быть осторожными
05 мая 2025, 14:31

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

В ночь с 5 на 6 мая в Московском регионе ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, а ветер усилится до 15 метров в секунду. Температура опустится до нуля градусов, местами возможны слабые заморозки до -2. Министерство транспорта Московской области рекомендует водителям отложить поездки в ночное время суток и не выезжать на летней резине.
«При ухудшении погодных условий видимость на дорогах может быть снижена, что может повлечь за собой ДТП. В такую погоду рекомендуем водителям быть сконцентрированными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких манёвров, а также быть особо осторожными на поворотах и съездах», — сообщили в ведомстве.

Во время движения не стоит отвлекаться на мобильные устройства, нужно заранее снижать скорость и аккуратно управлять транспортным средством перед пешеходными переходами. Кроме того, не рекомендуется парковать автомобиль под деревьями и шаткими конструкциями.

Пешеходам рекомендуется переходить дороги и железнодорожные пути только по специально оборудованным переходам, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.

В тёмное время суток желательно использовать световозвращающие элементы для повышения видимости.

При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП следует немедленно позвонить по номеру 112. Если произошла вынужденная остановка, необходимо покинуть автомобиль и уйти за пределы проезжей части, так как оставаться рядом с машиной опасно.

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#скоростной режим
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На месте снесённого дома в Ступине разобьют сквер и обустроят парковку
05 мая 2025, 14:29

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийный двухэтажный дом на четырнадцать квартир снесли в Банном переулке в Ступине, освободившаяся территория будет благоустроена, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Деревянный многоквартирный дом был построен в 1940 году, его общая площадь составляла около 480 квадратных метров. Из-за морального и физического износа дом признали аварийным, жильцов оттуда расселили. В первом квартале текущего года аварийное здание снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время участок, который занимал дом, полностью освобождён от здания и очищен от строительного мусора. Администрация округа планирует провести здесь благоустройство: разбить сквер и сделать стоянку для автомобилей.

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В Подмосковье с начала года проверили на ВИЧ около 630 тысяч человек
05 мая 2025, 13:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 630 тысяч человек прошли тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала года в Московской области, этот анализ модно сдать бесплатно и анонимно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«С начала года в Подмосковье обследование прошли почти 630 тыс. человек, что на 5,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Он подчеркнул, что ВИЧ-инфекция может никак не проявлять себя длительное время, поэтому проходить тестирование следует регулярно.

Сдать анализ на ВИЧ жители Московской области могут в своей поликлинике или в подмосковном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Подробная информация о профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа размещена по ссылке.

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Красногорскую больницу ждёт капитальный ремонт
05 мая 2025, 13:45

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Капитальный ремонт проведут в Красногорской больнице, в настоящее время подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать здание Красногорской больницы общей площадью более 32 тысяч квадратных метров. Завершить работы планируется в 2028 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 7 миллиардов 73 миллиона 662 тысячи 134 рубля 15 копеек. Заявки принимаются до 15 мая.

Работы будут проводиться в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», финансирование предусмотрено из областного бюджета.

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