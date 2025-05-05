Подольские легкоатлеты завоевали 13 медалей на турнире памяти Кузьмина

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Тринадцать золотых медалей завоевали спортсмены, представляющие городской округ Подольск, на соревнованиях по лёгкой атлетике памяти ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кузьмина, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Соревнования проводились среди юношей и девушек в трёх возрастных категориях: до 16, до 18 и до 20 лет. Золотые медали сборной Подольска принесли Злата Магницкая, Юлия Гринько и Максим Суханов в беге на 100 метров, Руслан Сафаев и Семён Зиновьев в беге на 800 метров, Лиана Тенишева в беге на 1500 метров, Эльнара Мирсаитова в беге на 2000 метров и Игорь Егоров в беге с барьерами на 110 метров», — говорится в сообщении.Кроме того, первые места заняли в прыжках в длину подольские спортсмены Артём Аксёнов, Екатерина Кузьменко, Сергей Соловей и Анастасия Печёнкина, а в метании диска — Елизавета Суханенко.
Турнир проводился в Подольске, его участниками стали более 400 спортсменов из разных подмосковных округов.
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