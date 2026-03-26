Достижения.рф

Подмосковный биатлонист Халили завоевал медаль чемпионата России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль завоевал спортсмен из Московской области Саид Каримулла Халили в первый день финального этапа чемпионата России по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.



Финальные соревнования проходят в селе Уват Тюменской области. Они стартовали 26 марта и продлятся до 29 числа.

«Саид Каримулла Халили занял второе место дисциплине «суперпасьют» на дистанции семь с половиной километров. Победителем стал Кирилл Бажин из Свердловской области, а бронзовую награду получил Алексей Вагин из Ханты-Мансийского автономного округа», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что 27 марта в дисциплине «суперпасьют» будут соревноваться женщины, а 28 и 29 марта спортсменов ожидают забеги на марафонские дистанции.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0