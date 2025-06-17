Подмосковный бизнес компенсировал уже 11,5 млн рублей затрат на маркетплейсы
Подмосковные предприниматели с января по апрель этого года получили более 11 млн рублей компенсации части затрат при выходе на маркеплейсы. Такими промежуточными итогами работы региональной программы субсидирования «Маркетплейсы» в 2025 году поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«За первые четыре месяца текущего года субсидию «Маркетплейсы» получили 43 заявителя. Суммарный объём поддержки, которую получили представители МСП Подмосковья по этой программе, превысил 11,5 млн рублей. Заявки на получение субсидии при выходе на маркетплейсы продолжают принимать», – сказала Зиновьева.По её данным, более четверти получателей субсидии – предприниматели, занятые в сфере производства одежды. На втором месте – производство химических веществ и химических продуктов. Третье место разделили производители мебели и предприниматели, предоставляющие продукты питания и напитков.
Три главные площадки, которыми пользуются подмосковные предприниматели, получившие субсидию «Маркеплейсы», – WB, OZON и Яндекс.Маркет. Субсидия при выходе на маркетплейсы позволяет предпринимателям компенсировать до 500 тыс. рублей и до 50% затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку. Информацию о программе можно найти по ссылке.