Подмосковный бизнес компенсировал уже 11,5 млн рублей затрат на маркетплейсы

17 июня 2025, 22:49

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Подмосковные предприниматели с января по апрель этого года получили более 11 млн рублей компенсации части затрат при выходе на маркеплейсы. Такими промежуточными итогами работы региональной программы субсидирования «Маркетплейсы» в 2025 году поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.







«За первые четыре месяца текущего года субсидию «Маркетплейсы» получили 43 заявителя. Суммарный объём поддержки, которую получили представители МСП Подмосковья по этой программе, превысил 11,5 млн рублей. Заявки на получение субсидии при выходе на маркетплейсы продолжают принимать», – сказала Зиновьева.