Подмосковный бизнес может возместить затраты на модернизацию и лизинг оборудования

18 августа 2026, 16:43

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье стартовал приём заявок на получение субсидии по программе «Модернизация» и «Лизинг». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Субъекты малого и среднего предпринимательства из Подмосковья имеют возможность компенсировать часть затрат на модернизацию и лизинг оборудования.

«Бизнес Подмосковья может компенсировать до 50% затрат, связанных с покупкой оборудования, а также получением его в лизинг. Компенсации подлежат затраты на уплату первого взноса. Максимальная сумма поддержки при приобретении оборудования составит 10 миллионов рублей, при оформлении договора лизинга – пять миллионов. Приём заявок продлится до 14 сентября», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.