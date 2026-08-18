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Подмосковный бизнес может возместить затраты на модернизацию и лизинг оборудования

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье стартовал приём заявок на получение субсидии по программе «Модернизация» и «Лизинг». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.



Субъекты малого и среднего предпринимательства из Подмосковья имеют возможность компенсировать часть затрат на модернизацию и лизинг оборудования.

«Бизнес Подмосковья может компенсировать до 50% затрат, связанных с покупкой оборудования, а также получением его в лизинг. Компенсации подлежат затраты на уплату первого взноса. Максимальная сумма поддержки при приобретении оборудования составит 10 миллионов рублей, при оформлении договора лизинга – пять миллионов. Приём заявок продлится до 14 сентября», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как уточнили в министерстве, затраты должны быть произведены не ранее 15 сентября прошлого года. Оборудование не должно быть использованным, а срок его изготовления не должен превышать пяти лет.

Получить поддержку могут юрлица и индивидуальные предприниматели, относящиеся к МСП, зарегистрированные в Подмосковье, а также зарегистрированные в качестве ИП или ЮЛ не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления.

Подробнее узнать о программе поддержки можно на инвестиционном портале Московской области.
Лора Луганская

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