Подмосковный бизнес в прошлом году получил более 670 млн рублей льготных займов

29 января 2026, 19:22

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковные субъекты малого и среднего предпринимательства в прошлом году получили более 300 льготных займов Московского областного фонда микрофинансирования. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.





Московский областной фонд микрофинансирования – один из инструментов поддержки малого бизнеса в регионе. Сегодня он развивает 13 программ льготного финансирования.

«Фонд предоставляет предпринимателям льготные займы до пяти миллионов рублей на срок до трёх лет по ставке от 8% годовых. Займами могут воспользоваться такие категорий, как начинающие предприниматели, срок регистрации которых составляет до 24 месяцев, представители креативных индустрий, производители, экспортёры и малые технологические компании, включенные в реестр. Для приоритетных категорий заявителей действуют пониженные ставки от 4% годовых. По итогам прошлого года фонд предоставил бизнесу региона 325 льготных займа на 671,2 млн рублей», – отметила Зиновьева.