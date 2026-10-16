В Подмосковье на МЦД-2 пассажирке пробило голову кирпичом через окно вагона
В Подмосковье пассажирке электрички пробили голову кирпичом. Подробности приводит пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.
15 октября на перегоне между станциями «Щукинская» и «Стрешнево» в вагон электропоезда МЦД-2 влетел кирпич.
«Инцидент повлёк разбитие окна и травмирование одного из пассажиров, находившихся в вагоне. Пострадавшая получила телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что от удара девушка потеряла сознание. Когда она пришла в себя, вокруг неё уже находились люди, которые оказывали первую помощь. Медики забрали пострадавшую на станции Трикотажная. Врачи установили, что кирпич прошёл ниже виска и задел скулу.
Сотрясения мозга и трещин черепа у потерпевшей не обнаружили, но щёку пришлось зашивать. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и найти человека, совершившего преступление.