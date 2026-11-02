Подмосковный блогер стал победителем шестого сезона проекта «ТопБЛОГ»
В Мастерской управления «Сенеж» подвели итоги шестого сезона всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» по направлению «Агротехнологии». В число лучших авторов вошёл представитель Подмосковья Святослав Муромский, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Святослав делится с аудиторией профессиональными методами выращивания клубники.
«Программа «Министерство контента» – первая в России инициатива, выстроившая системную работу блогерского сообщества в партнёрстве с государственными структурами. Трек реализован проектом «ТопБЛОГ» и Мастерской управления «Сенеж» вместе с шестью федеральными министерствами. В рамках программы команды из блогеров и госслужащих разрабатывали медиапроекты, нацеленные на решение отраслевых и социальных задач с применением современных медиаинструментов», – рассказали в министерстве.Участники защитили перед руководством Министерства сельского хозяйства России стратегические медиапроекты. Среди них – «Код земли», направленный на популяризацию современных технологий и профессий АПК среди школьников 12-15 лет.
По итогам финальных испытаний экспертная комиссия назвала пять победителей, в число которых вошёл подмосковный автор.