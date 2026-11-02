В десяти округах Московской области починили остановки

02 ноября 2026, 17:10

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые остановочные павильоны отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.





«В городской черте остановки восстановили на улице Текстилей в Ногинске, на проспекте Конструктора Селезнёва в Дубне, на Шоссейной улице в микрорайоне Болшево в Королёве, на Батарейной улице в Лобне, на 1-ой Московской улице в Серпухове, на улице Ленина в городе Озёры и на улице Октябрьской Революции в районе Сандыри в Коломне», — говорится в сообщении.