В десяти округах Московской области починили остановки
Повреждённые остановочные павильоны отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.
«В городской черте остановки восстановили на улице Текстилей в Ногинске, на проспекте Конструктора Селезнёва в Дубне, на Шоссейной улице в микрорайоне Болшево в Королёве, на Батарейной улице в Лобне, на 1-ой Московской улице в Серпухове, на улице Ленина в городе Озёры и на улице Октябрьской Революции в районе Сандыри в Коломне», — говорится в сообщении.Кроме того, остановки починили на Песковском шоссе в посёлке Радужный под Коломной, на Центральной улице в посёлке Пролетарский округа Серпухов, в деревне Холм под Можайском, на Железнодорожной улице в селе Жаворонки Одинцовского округа, на улице Карла Маркса в посёлке Красково под Люберцами и на Осташковском шоссе в деревне Пирогово округа Мытищи.