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В десяти округах Московской области починили остановки

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые остановочные павильоны отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.

«В городской черте остановки восстановили на улице Текстилей в Ногинске, на проспекте Конструктора Селезнёва в Дубне, на Шоссейной улице в микрорайоне Болшево в Королёве, на Батарейной улице в Лобне, на 1-ой Московской улице в Серпухове, на улице Ленина в городе Озёры и на улице Октябрьской Революции в районе Сандыри в Коломне», — говорится в сообщении.
Кроме того, остановки починили на Песковском шоссе в посёлке Радужный под Коломной, на Центральной улице в посёлке Пролетарский округа Серпухов, в деревне Холм под Можайском, на Железнодорожной улице в селе Жаворонки Одинцовского округа, на улице Карла Маркса в посёлке Красково под Люберцами и на Осташковском шоссе в деревне Пирогово округа Мытищи.
Лев Каштанов

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