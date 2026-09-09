Подмосковный боец Глеб Михалёв выиграл международный турнир ММА в Москве

09 сентября 2026, 11:30

оригинал Фото: пресс-служба администрации Богородского г. о.

В центре бокса в Лужниках прошёл Международный турнир по смешанным единоборствам ММА «Серия‑95». Одной из интриг вечера стала встреча в октагоне бойца из Богородского округа Глеба Михалёва и Игоря Константинова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.







Зрелищное событие осени объединило сильнейших бойцов из России, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и Бразилии. На турнире состоялось 11 поединков.



Михалёв и Константинов впервые сошлись в очном противостоянии. Глеба активно поддерживали болельщики, в том числе и ногинчане. Три раунда напряжённой борьбы показали не только высокий уровень подготовки обоих спортсменов, но и невероятную волю к победе со стороны Глеба. По итогам схватки судьи отдали победу именно ему.



В декабре спортсмен планирует выступить на профессиональном турнире в той же лиге. Параллельно он намерен принять участие в региональных соревнованиях. Это важный этап отбора в сборную и дальнейшего участия в чемпионате России.

