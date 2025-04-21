В Подольске определились победители шахматного турнира «Ход Победы»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Шахматный турнир «Ход Победы», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Подольске, победу одержал Вячеслав Дурновцев, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Победителем муниципального этапа турнира стал Вячеслав Дурновцев, второе место занял Константин Черняков, а третью ступень пьедестала почёта занял Сергей Пяташов», — говорится в сообщении.Муниципальный этап шахматного турнира «Ход Победы» проходил на базе спорткомплекса «Труд» под эгидой партии «Единая Россия» при поддержке спортшколы «Пахра». Участниками интеллектуальных соревнований могли стать все желающие от 18 лет.
В Подольске также будет проводиться спортивно-патриотический онлайн-фестиваль Победы. Участники будут соревноваться в коллективных отжиманиях, а видео с рекордами — размещать в соцсети «ВКонтакте» с хештегами #ФВСАМО и #РекордпобедыМО. Фестиваль будет проходить с 1 по 15 мая, итоги подведут 18 мая.
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