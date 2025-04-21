В Раменском парке состоялась контрольная тренировка-забег Testdrive

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Забег Testdrive, ставший одним из этапов подготовки к марафону в Казани, состоялся в Раменском парке, участие в нём приняли спортсмены из разных подмосковных округов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Соревнования проводились на лыжероллерной трассе. Для участников на выбор было предложено три дистанции: десять километров, пять километров и один километр — для новичков. Кроме того, был организован детский забег на 500 метров «Обгони чемпионов», — говорится в сообщении.На каждую из дистанций вышли примерно по 100 спортсменов. Все они получили медали участников соревнований. В рамках забега участников угощали выпечкой и горячим чаем, а по окончании соревнований была устроена лотерея с призами от спонсоров.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
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