Восемь команд из Раменского стали участниками семейного футбольного турнира

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
В Жуковском на стадионе «Метеор» прошёл турнир «Футбольных пап». В нём приняли участие восемь команд из Московской области, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
«На турнире играли команды «Авангард», «Пионер», «Сатурн», «Метеор 2018», «Метеор 2015-2016», «Спартак», «Октябрь Юнайтед» и «Чемпион». Матчи проходили в дружеской семейной атмосфере под бурные овации главных болельщиков – детей и жен футболистов. Первое место заняла команда «Авангард», второе – «Чемпион», третье «Пионер», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Были присуждены и индивидуальные награды лучшим вратарю, защитнику, нападающему, бомбардиру и игроку.
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Лора Луганская