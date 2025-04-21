Восемь команд из Раменского стали участниками семейного футбольного турнира

График движения пригородных поездов Ленинградского направления и МЦД-3 изменится в субботу, 26 апреля, в связи с ремонтно-путевыми работами на участках Москва —Подсолнечная и Бологое — Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.