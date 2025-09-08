Подмосковный борец Кудаев победил на Кубке России
Спортсмен из подмосковного Воскресенска Арсен Кудаев одержал победу на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе «Кубок России U-18», посвящённых памяти олимпийского чемпиона Анатолия Парфёнова. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Арсен Кудаев выступал в весовой категории 71 килограмм.
«Кудаев поднялся на высшую ступень пьедестала почёта. Серебряную медаль в этой категории завоевал борец из Санкт-Петербурга, а третье место поделили представители Новосибирской и Ростовской областей», — говорится в сообщении.«Кубок России U-18» проходил в городе Бор Нижегородской области с 4 по 7 сентября. В турнире приняли участие около 600 спортсменов из 50 российских регионов.