Бывший спартаковец Ледяхов оценил победу сборной России над Катаром
Ледяхов назвал Кисляка лучшим игроком в матче Россия — Катар
Бывший полузащитник московского «Спартака» Игорь Ледяхов выделил Матвея Кисляка как лучшего игрока в товарищеском матче Катар — Россия (1:4).
В беседе с «Metaratings.ru» Ледяхов отметил, что Кисляк уверенно действовал: забил гол, постоянно подключался к атакам и искал мяч, несмотря на роль опорного полузащитника.
«Кисляка можно выделить среди остальных. Головин неплохо комбинировал. Видно, что набирает форму. Он пропустил много из-за травм в прошлом сезоне. Сейчас, я думаю, он наберёт свои кондиции», — высказался футболист.Отдельно Ледяхов назвал голевую передачу Сергеева пяткой на четвёртый гол футбольным шедевром. В матче при поддержке BetBoom голы забили Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. Сергеев также отдал голевую передачу на Миранчука в эпизоде с четвертым голом сборной России.