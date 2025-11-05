Хоккеист Никита Гребёнкин попал в базу украинского «Миротворца»*

05 ноября 2025, 10:54

Фото: iStock/vchal

Личные данные нападающего клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Никиты Гребёнкина внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, россиянин оказался в «Миротворце»* 2 ноября. Причиной стало его участие в акции памяти российского военного Алексея Чаплыгина, которая прошла в 2023 году, когда Гребёнкин входил в состав хабаровского «Амура».



Перед матчем с омским «Авангардом» игроки обоих клубов почтили память погибшего в зоне проведения российской спецоперации на Украине уроженца Хабаровска. Игра началась с символического вбрасывания шайбы супругой и сыном военного.





«Гребёнкина обвинили в "пропаганде войны", "публичной поддержке убийств граждан Украины" и "покушении на суверенитет страны"», — говорится в материале.