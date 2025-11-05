Хоккеист Никита Гребёнкин попал в базу украинского «Миротворца»*
Личные данные нападающего клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Никиты Гребёнкина внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, россиянин оказался в «Миротворце»* 2 ноября. Причиной стало его участие в акции памяти российского военного Алексея Чаплыгина, которая прошла в 2023 году, когда Гребёнкин входил в состав хабаровского «Амура».
Перед матчем с омским «Авангардом» игроки обоих клубов почтили память погибшего в зоне проведения российской спецоперации на Украине уроженца Хабаровска. Игра началась с символического вбрасывания шайбы супругой и сыном военного.
«Гребёнкина обвинили в "пропаганде войны", "публичной поддержке убийств граждан Украины" и "покушении на суверенитет страны"», — говорится в материале.
Ранее в базу «Миротворца»* за участие в акции памяти погибшего на СВО бойца попал и хоккеист Иван Мирошниченко.
* — ресурс признан экстремистским и запрещен на территории РФ