Подмосковный бренд «Раменские ириски» вышел на федеральный уровень

20 июля 2026, 18:07

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Кондитер из Раменского Анна Старостина пробилась в финальные стадии двух престижных всероссийских конкурсов. Она создала уникальное производство авторских ирисок, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Проект, который несколько лет назад начинался как небольшое домашнее производство, сегодня вырос в узнаваемый и стабильный бизнес.

«На Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» раменский кондитер выдержала строгий отбор среди более чем 300 соискателей со всей России. Свой бренд она представила в ключевой номинации «Гастрономический сувенир». Финальные мероприятия отборочного этапа развернутся в Коломне 26-27 июля в рамках программы Международного туристического форума «Пора путешествовать по Союзному государству», – рассказали в министерстве.