Подмосковный бренд «Раменские ириски» вышел на федеральный уровень
Кондитер из Раменского Анна Старостина пробилась в финальные стадии двух престижных всероссийских конкурсов. Она создала уникальное производство авторских ирисок, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Проект, который несколько лет назад начинался как небольшое домашнее производство, сегодня вырос в узнаваемый и стабильный бизнес.
«На Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» раменский кондитер выдержала строгий отбор среди более чем 300 соискателей со всей России. Свой бренд она представила в ключевой номинации «Гастрономический сувенир». Финальные мероприятия отборочного этапа развернутся в Коломне 26-27 июля в рамках программы Международного туристического форума «Пора путешествовать по Союзному государству», – рассказали в министерстве.Параллельно Старостина поборется за победу во Всероссийском чемпионате творческих предпринимателей «Кубок креативных бизнес-проектов». Для этого конкурса подмосковный кондитер вместе с наставником связала рецептуру и концепцию раменской ириски с богатой историей и культурным кодом родного города.
В ведомстве напомнили, что в этом году Анна Старостина также заняла третье место в номинации «Суперженщина» на региональном конкурсе «Женщины в АПК».
После внедрения методик бережливого производства её удалось оптимизировать производство и сократить внутренние издержки на 30%.