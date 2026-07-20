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Несовершеннолетний курьер мошенников из Подмосковья получил реальный срок

оригинал Фото: пресс-служба Прокуратуры МО

Пушкинский городской суд вынес обвинительный приговор 17-летнему жителю Московского региона. Его признали виновным в мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Подмосковья.



Установлено, что подсудимый вступил в преступный сговор с другими участниками группы.

«В июле прошлого года мошенники неоднократно связывались через мессенджер с потерпевшим. Выдавая себя за правоохранителей, они сообщали ему заведомо ложную информацию о необходимости обналичить деньги для их сохранности. Следуя указаниям злоумышленников, потерпевший снял со счёта 500 000 рублей и во дворе многоквартирного дома микрорайона Софрино-1 передал подсудимому, назвавшему кодовое слово «окно», – рассказали в прокуратуре.
С учётом позиции гособвинителя Пушкинской городской прокуратуры суд приговорил виновного к году и двум месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в воспитательной колонии.
Лора Луганская

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