Подмосковный чат-бот Денис с начала года обработал 800 000 анамнезов пациентов
Подмосковный чат-бот в Telegram Денис с начала года собрал свыше 800 000 анамнезов при онлайн-записи на приём к врачам. После этого анамнез автоматически попадает в карту пациента, рассказа зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
Денис проводит опрос о состоянии здоровья пациента и предлагает записать к нужному специалисту.
«Врачу не нужно тратить время на заполнение документов. С начала запуска сервиса бот собрал более 800 000 анамнезов. Также в регионе используется голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана. Он звонит пациентам перед визитом в поликлинику и просит подтвердить или отменить запись», – сказал Забелин в интервью ТАСС.По словам зампреда, эта опция позволяет контролировать расписание, так как в случае отмены на освободившееся время может записаться другой пациент.
Всего с начала текущего года Светлана напомнила пациентам о записи к врачу более 1,7 млн раз.