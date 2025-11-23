Подмосковный чат-бот Денис с начала года обработал 800 000 анамнезов пациентов

23 ноября 2025, 18:35

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковный чат-бот в Telegram Денис с начала года собрал свыше 800 000 анамнезов при онлайн-записи на приём к врачам. После этого анамнез автоматически попадает в карту пациента, рассказа зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.





Денис проводит опрос о состоянии здоровья пациента и предлагает записать к нужному специалисту.

«Врачу не нужно тратить время на заполнение документов. С начала запуска сервиса бот собрал более 800 000 анамнезов. Также в регионе используется голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана. Он звонит пациентам перед визитом в поликлинику и просит подтвердить или отменить запись», – сказал Забелин в интервью ТАСС.