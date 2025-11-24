В Московской области за год сохранили 80% беременностей с угрозой выкидыша
В Подмосковье за последний год благодаря оказанию квалифицированной медицинской помощи удалось сохранить порядка 80% беременностей с угрозой выкидыша.
Всего же стационарное лечение за этот период проходили более 18 000 таких женщин, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«За последний год у нас лечились в стационарах более 18 000 женщин с угрозой прерывания беременности. Примерно 15 000 случаев завершилось сохранением. Таким образом, своевременное и эффективное лечение позволило сохранить более 80% беременностей с угрозой выкидыша», – сказал Забелин в интервью ТАСС.Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в регионе действует трёхуровневая система медицинской помощи беременным, роженицам и новорождённым детям. Работают 23 роддома, шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии.
Всю информацию о системе родовспоможения в Московской области можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье».