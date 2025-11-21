В Подмосковье оформили 10,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства
Жителям Подмосковья с начала 2025 года выписали более 10,6 млн электронных рецептов на льготные лекарственные препараты. Такими данными поделились в пресс-службе регионального Минздрава.
Там напомнили, что в Московской области рецепты на льготные лекарства оформляют в электронном виде. В аптеке государственной сети «Мособлмедсервис» пациенту нужно назвать свои данные – фамилию, имя, отчество, дату рождения, или номер полиса ОМС, либо СНИЛС, – и фармацевт выдаст препарат.
«Продлить электронный рецепт можно в ходе телемедицинской консультации, сэкономив время на походе в поликлинику. С начала этого года в регионе оформили более 10,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.О необходимости продления электронного рецепта на льготный лекарственный препарат напоминает робот Светлана, созданный на основе искусственного интеллекта. Он также предлагает записать пациента на телемедицинскую консультацию. Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35.