В Подмосковье оформили 10,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства

21 ноября 2025, 21:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жителям Подмосковья с начала 2025 года выписали более 10,6 млн электронных рецептов на льготные лекарственные препараты. Такими данными поделились в пресс-службе регионального Минздрава.





Там напомнили, что в Московской области рецепты на льготные лекарства оформляют в электронном виде. В аптеке государственной сети «Мособлмедсервис» пациенту нужно назвать свои данные – фамилию, имя, отчество, дату рождения, или номер полиса ОМС, либо СНИЛС, – и фармацевт выдаст препарат.

«Продлить электронный рецепт можно в ходе телемедицинской консультации, сэкономив время на походе в поликлинику. С начала этого года в регионе оформили более 10,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.