В подмосковных перинатальных центрах спасают 97% недоношенных младенцев
В Московской области ежегодно появляются на свет 4200 недоношенных детей. При этом в региональных перинатальных центрах спасают 97% таких новорождённых.
Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин. По его словам, в регионе в последние годы удалось выстроить одну из лучших систем родовспоможения в России.
«Каждый год в Подмосковье рождаются более 4200 недоношенных детей, и 97% из них удаётся спасти, в том числе 92% малышей с экстремально низкой массой. Это новорождённые весом от 500 граммов. За подобными результатами стоит труд большой команды профессионалов», – сказал Забелин в интервью ТАСС.Как рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава, в регионе работают НИИ акушерства и гинекологии и шесть перинатальных центров, каждый со своей специализацией. Благодаря комплексной работе регион демонстрирует беспрецедентно низкие показатели младенческой смертности.
За прошлый год она составляла 3,4 промилле, а сейчас – около трёх. По словам зампреда, добиваться таких показателей удаётся благодаря прогрессивной научно-технической базе и слаженной работе медиков.