В подмосковных перинатальных центрах спасают 97% недоношенных младенцев

24 ноября 2025, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области ежегодно появляются на свет 4200 недоношенных детей. При этом в региональных перинатальных центрах спасают 97% таких новорождённых.





Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин. По его словам, в регионе в последние годы удалось выстроить одну из лучших систем родовспоможения в России.



«Каждый год в Подмосковье рождаются более 4200 недоношенных детей, и 97% из них удаётся спасти, в том числе 92% малышей с экстремально низкой массой. Это новорождённые весом от 500 граммов. За подобными результатами стоит труд большой команды профессионалов», – сказал Забелин в интервью ТАСС.