В Мытищинской больнице запущены современные маммограф и рентген-аппарат

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Мытищинской больнице запустили ещё две единицы современной тяжёлой медицинской техники. В поликлинике №5 заработал новый маммограф, а в терапевтическом отделении стационара – рентген-аппарат, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Современная медтехника позволяет врачам проводить исследования на более высоком уровне, а значит, быстрее выявлять патологии и начинать лечение. В поликлинике №5 и стационаре Мытищинской больницы заработали новые маммограф и рентген-аппарат. Суммарно на закупку медтехники было направлено около 50 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как напомнили в ведомстве, ранее в поликлинике №6 Мытищинской больницы запустили новый рентгенодиагностический комплекс, на закупку которого направили более 29 млн рублей.
Оборудование закуплено благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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Лора Луганская