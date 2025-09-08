Подмосковный чат-бот Денис собрал перед приёмом врача анамнез 833 тыс. пациентов

08 сентября 2025, 14:53

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сведения о состоянии здоровья перед посещением врача передали через чат-бот Денис свыше 833 тыс. жителей Подмосковья. Такими данными поделились в пресс-службе Минздрава региона.





Записаться к врачу в Московской области можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье» и инфомат в поликлинике. Кроме того, в Telegram работает чат-бот Денис. Перед приёмом он собирает анамнез, анализирует его и предлагает запись к нужному специалисту.

«Врачу не надо тратить время на анамнез, так как он собран заранее и отображается в электронной медицинской карте. Это значит, что специалист может уделить больше времени пациенту. Мы запустили чат-бот Денис в прошлом году. За это время он собрал более 833 тыс. предварительных анамнезов», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.