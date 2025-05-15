В Ступинской больнице провели сложную операцию пациентке с огромной опухолью почки

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Ступинской больницы успешно прооперировали женщину с крупным новообразованием почки размером 10×9 см, что сопоставимо с величиной самого органа. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
45-летняя пациентка поступила в стационар с жалобами на острую боль в правом подреберье, отдающей в поясницу. Врачи провели ультразвуковое исследование и компьютерную томографию. В итоге правой почке было обнаружено крупное образование неоднородной структуры с множественными сосудами.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
После операции пациентка быстро пошла на поправку. Сейчас она уже выписана домой.
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«Мы столкнулись со сложным случаем, требующим нестандартного подхода. Чтобы минимизировать риск во время основной операции, было решено начать двухэтапное лечение. На первом этапе мы провели эмболизацию – заблокировали сосуды, снабжавшие опухоль кровью. На втором удалили сам поражённый орган», – пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Пётр Золотарёв.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
После операции пациентка быстро пошла на поправку. Сейчас она уже выписана домой.
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Лора Луганская