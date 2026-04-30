В Клинской больнице после ремонта заработал бассейн для реабилитации

30 апреля 2026, 15:48

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В реабилитационном отделении Клинской больницы после ремонта возобновил работу бассейн. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Восстановительное лечение в отделении проходят пациенты, которые перенесли заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата.



Реабилитация в бассейне позволяет снизить нагрузку на суставы и позвоночник, улучшить кровообращение и лимфоток, восстановить координацию и равновесие.

«Чем раньше после перенесённого заболевания, травмы или операции начинается реабилитация, тем выше шансы на восстановление утраченных функций и возвращение к полноценной жизни. Занятия в лечебном бассейне – один из самых эффективных методов реабилитации. Вода снижает нагрузку на позвоночник и суставы, уменьшает боль, позволяет безопасно выполнять упражнения даже пациентам с ограниченной подвижностью», – пояснила главврач Клинской больницы Маргарита Головченко.