Подмосковный дерматолог объяснила, зачем снимать шапку в помещении и транспорте
С наступлением холодов головные уборы снова стали необходимостью. При длительном ношении под шапкой сохраняется тепло. Однако при этом усиливается потоотделение, и волосы быстрее становятся жирными.
Такие условия иногда вызывают зуд и дискомфорт чувствительной кожи. Об этом предупредила врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.
По её словам, следует учесть материал изделия и правильность подборки размера. Грубая ткань и постоянное трение могут вызвать раздражение. К тому же шапку важно регулярно стирать.
«В тёплом помещении или транспорте головной убор лучше снимать, чтобы избежать перегрева. При чувствительной коже стоит выбирать мягкие материалы и следить, чтобы шапка не давила и не натирала», – объяснила Алимова.Однако зуд и шелушение не всегда связаны с ношением шапки. В сочетании с покраснением, корочками или высыпаниями они могут быть проявлением себорейного дерматита, псориаза или другого заболевания кожи.
При появлении таких симптомов нужно обратиться к дерматовенерологу. Он установить их причину и подберёт лечение.