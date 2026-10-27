Подмосковный дерматолог объяснила, зачем снимать шапку в помещении и транспорте

27 октября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

С наступлением холодов головные уборы снова стали необходимостью. При длительном ношении под шапкой сохраняется тепло. Однако при этом усиливается потоотделение, и волосы быстрее становятся жирными.





Такие условия иногда вызывают зуд и дискомфорт чувствительной кожи. Об этом предупредила врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.



По её словам, следует учесть материал изделия и правильность подборки размера. Грубая ткань и постоянное трение могут вызвать раздражение. К тому же шапку важно регулярно стирать.

«В тёплом помещении или транспорте головной убор лучше снимать, чтобы избежать перегрева. При чувствительной коже стоит выбирать мягкие материалы и следить, чтобы шапка не давила и не натирала», – объяснила Алимова.