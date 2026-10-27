В Сергиевом Посаде стартовал пилотный проект Школьной лиги по велоспорту

27 октября 2026, 14:15

оригинал Фото: Школьная лига МО

В Сергиево-Посадском городском округе стартовала серия мастер-классов по велоспорту для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Новое направление развивают в рамках Сергиево-Посадской Школьной лиги. Оно объединит учащихся образовательных учреждений округа.



Первые занятия прошли в Краснозаводске и Пересвете. Участниками стали школьники четырёх образовательных учреждений. Мастер-классы провели представители Федерации велосипедного спорта России и Московской области, действующие спортсмены. Они показали ребятам элементы техники, помогли освоить практические упражнения.

«Программа мастер-классов включает знакомство с велоспортом, изучение правил безопасности, упражнения на равновесие, координацию, маневрирование и управление велосипедом. Для младших школьников предусмотрены игровые задания, для старшеклассников – упражнения на технику прохождения поворотов, торможение и групповое движение», – рассказали в ведомстве.