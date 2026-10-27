В Сергиевом Посаде стартовал пилотный проект Школьной лиги по велоспорту
В Сергиево-Посадском городском округе стартовала серия мастер-классов по велоспорту для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Новое направление развивают в рамках Сергиево-Посадской Школьной лиги. Оно объединит учащихся образовательных учреждений округа.
Первые занятия прошли в Краснозаводске и Пересвете. Участниками стали школьники четырёх образовательных учреждений. Мастер-классы провели представители Федерации велосипедного спорта России и Московской области, действующие спортсмены. Они показали ребятам элементы техники, помогли освоить практические упражнения.
«Программа мастер-классов включает знакомство с велоспортом, изучение правил безопасности, упражнения на равновесие, координацию, маневрирование и управление велосипедом. Для младших школьников предусмотрены игровые задания, для старшеклассников – упражнения на технику прохождения поворотов, торможение и групповое движение», – рассказали в ведомстве.Этой осенью ознакомительные мастер-классы. Зимой в школах состоится отбор участников команд. Весной 2027 года запланирован второй этап мастер-классов, направленный на совершенствование приобретённых навыков и подготовку школьников к соревнованиям.
Завершением проекта станут финальные соревнования по велоспорту среди команд образовательных учреждений муниципалитета.