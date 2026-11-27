27 ноября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

С приходом холодов многие перестают пользоваться солнцезащитными средствами, считая, что осенью и зимой они уже не нужны. Однако ультрафиолетовое излучение продолжает воздействовать на кожу даже при снижении интенсивности, предупредила врач-дерматовенеролог Домодедовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Чистякова.





При длительном пребывания на улице в солнечную погоду важно помнить о защите кожи. Снег отражает ультрафиолетовые лучи, усиливая их воздействие. Это повышает риск преждевременного старения кожи и появления пигментных пятен.

«Особенно внимательными стоит быть людям со склонностью к пигментации, повышенной чувствительностью кожи к солнечному свету, а также тем, кто принимает препараты, усиливающие такую чувствительность. В этих случаях защита от ультрафиолета важна независимо от времени года», – пояснила Чистякова.