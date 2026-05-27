Подмосковный дерматолог рассказала, как избежать рубцов после укуса клеща
С наступлением весны многие жители Подмосковья стремятся выбраться на природу или провести время на даче. Однако в это время активизируются и клещи, напомнили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Укус этих мелких паразитов может привести к таким опасным инфекциям, как клещевой боррелиоз или энцефалит, а также к заметным эстетическим дефектам.
«При обнаружении клеща не пытайтесь удалить его самостоятельно, а обратитесь за медицинской помощью. Неправильные действия могут привести к неполному извлечению паразита и развитию выраженной воспалительной реакции. Это значительно увеличивает риск образования грубых рубцов и стойкой пигментации», – предупредила врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Наталья Коледаева.После удаления клеща нужно внимательно наблюдать за местом укуса, избегать его травматизации, не удалять образующиеся корочки. Кроме того, важно использовать рекомендованные врачом заживляющие и противовоспалительные средства, защищать повреждённый участок от прямых солнечных лучей.
«При появлении покраснения, отёка, зуда или других проявлений следует незамедлительно проконсультироваться с терапевтом или инфекционистом», – добавила Коледаева.Она назвала профилактику самым надёжным способом избежать проблем. Перед выходом на природу лучше выбрать закрытую одежду и использовать репелленты. Во время прогулки и после возвращения домой нужно тщательно осматривать не только кожу, но и одежду.