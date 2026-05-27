Подмосковный дерматолог рассказала, как избежать рубцов после укуса клеща

27 мая 2026, 14:45

С наступлением весны многие жители Подмосковья стремятся выбраться на природу или провести время на даче. Однако в это время активизируются и клещи, напомнили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Укус этих мелких паразитов может привести к таким опасным инфекциям, как клещевой боррелиоз или энцефалит, а также к заметным эстетическим дефектам.

«При обнаружении клеща не пытайтесь удалить его самостоятельно, а обратитесь за медицинской помощью. Неправильные действия могут привести к неполному извлечению паразита и развитию выраженной воспалительной реакции. Это значительно увеличивает риск образования грубых рубцов и стойкой пигментации», – предупредила врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Наталья Коледаева.

«При появлении покраснения, отёка, зуда или других проявлений следует незамедлительно проконсультироваться с терапевтом или инфекционистом», – добавила Коледаева.