Подмосковный врач Аветисян рассказал, как родить здорового малыша при диабете беременных

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Во время беременности у 17% будущих мам повышается уровень глюкозы в крови. У части из них развивается так называемый диабет беременных, сообщил врач акушер-гинеколог МОНИИАГ Давид Аветисян. Он рассказал, как не навредить и женщине, и ребёнку, если такой диагноз поставлен.
«Диабет беременных может развиться даже у совершенно здоровой женщины. Сама по себе беременность и гормоны, вырабатываемые плацентой, изменяют обмен веществ. Но такие факторы как малоподвижный образ жизни, лишний вес, возраст старше 35 лет и многие другие увеличивают эти риски», – сказал врач, слова которого приводит пресс-службе подмосковного Минздрава.Аветисян назвал и главный залог здоровья малыша, если маме поставлен диагноз «диабет беременных».
«Необходимо соблюдать диету, сохранять физическую активность и контролировать уровень сахара в крови. В вопросе питания не может быть никаких компромиссов: все усилия врачей будут напрасны, если мама не выполняет их назначения, полагаясь на авось, регулярно нарушает диету, даже по «чуть-чуть», – отметил специалист.Он напомнил, что высокий уровень глюкозы крови запускает у плода изменения в организме, что может привести к осложнениям при родах, в раннем послеродовом периоде, увеличивает риск развития ожирения и сахарного диабета у ребёнка в будущем.
Врач посоветовал каждой женщине, которой был диагностирован сахарный диабет беременных, не отчаиваться. При грамотном лечении возможно рождение абсолютно здорового ребёнка. Аветисян пожелал женщинам запастись силой воли на весь период беременности, а вкусные соблазны отложить на период после появления малыша на свет.
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Лора Луганская