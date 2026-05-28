Подмосковный дерматовенеролог перечислила риски для кожи на уличных тренировках

28 мая 2026, 22:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

С наступлением весны многие жители Подмосковья возобновили тренировки на свежем воздухе. Однако в тёплый период на кожу приходится дополнительная нагрузка, предупредили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Пот, солнечное излучение и пыль могут вызвать раздражение, воспалительные реакции и ухудшить состояние кожи.



Во время физической активности усиливается работа сальных и потовых желёз. При высокой температуре воздуха это может спровоцировать закупорки пор и появления высыпаний. Длительное пребывание на солнце без защитного крема повышает риск сухости кожи, пигментации и фотоповреждения. Особенно на такие факторы реагирует кожа, склонная к акне, дерматитам и повышенной чувствительности.

«После тренировок на улице важно правильно очищать кожу, не оставлять пот и загрязнения на её поверхности. Это помогает снизить риск нежелательных реакций», – сказала врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Антонина Козина.