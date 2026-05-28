Подмосковный дерматовенеролог перечислила риски для кожи на уличных тренировках
С наступлением весны многие жители Подмосковья возобновили тренировки на свежем воздухе. Однако в тёплый период на кожу приходится дополнительная нагрузка, предупредили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Пот, солнечное излучение и пыль могут вызвать раздражение, воспалительные реакции и ухудшить состояние кожи.
Во время физической активности усиливается работа сальных и потовых желёз. При высокой температуре воздуха это может спровоцировать закупорки пор и появления высыпаний. Длительное пребывание на солнце без защитного крема повышает риск сухости кожи, пигментации и фотоповреждения. Особенно на такие факторы реагирует кожа, склонная к акне, дерматитам и повышенной чувствительности.
«После тренировок на улице важно правильно очищать кожу, не оставлять пот и загрязнения на её поверхности. Это помогает снизить риск нежелательных реакций», – сказала врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Антонина Козина.По её словам, для занятий спортом на улице лучше выбирать одежду из дышащих тканей, избегать тренировок под прямым солнцем в часы пиковой активности и использовать солнцезащитные средства. После физической активности рекомендуется принять душ или очистить кожу мягкими средствами без агрессивных компонентов. Не менее важно поддерживать в течение дня увлажнение кожи.
При появлении покраснения, высыпаний, зуда или раздражения кожи Козина рекомендовала обратиться к дерматовенерологу.